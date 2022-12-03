Numan Kurtulmuş, gazinin bebeğinin kulağına dualarla ismini okudu

Kurtulmuş, Tekirdağ programı kapsamında Kapaklı ilçesinde ziyaret ettiği gazi Cür'ün 14 Kasım'da dünyaya gelen ve "Emine Umay" adı verilen bebeğinin kulağına dualarla ismini okudu.

Kurtulmuş, "Emine Umay, Allah'ına ve Peygamberine iyi bir kul ol. İnşallah kaderin, huyun, yüzün güzel olsun. Allah bütün güzellikleri sana göstersin. Allah kötülük ve şerlerden korusun. Allah seni büyük insan yapsın, iyi bir Müslüman yapsın." diyerek dua etti.

Kurtulmuş daha sonra Aşr-ı Şerif okudu. Ziyarete Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de katıldı.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutanlığında görev yaparken Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına geçici görevle giden Cür, 20 Temmuz 2019'da teröristler tarafından döşenen mayına basması sonucu iki bacağını kaybetmişti.