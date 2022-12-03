'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altılı Masa'nın adayı olacağına yönelik iddialara ilişkin, "Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye." dedi.

Akşener, Habertürk Tv'de yayınlanan "Olaylar ve Görüşler" programının canlı yayın konuğu oldu.

Yakın zamanda Mansur Yavaş'a bir heyetin gittiği ve ona adaylık teklif edildiği yönündeki söylemlere ilişkin soruya karşılık Akşener, ne Yavaş'ın kendisiyle ne de kendisinin Yavaş'la böyle bir konuşması veya telefon görüşmesinin olmadığını söyledi.

Bu konudaki iddiaların yanlış bilgi olduğunu kaydeden Akşener, "Mansur Bey'e de, adı geçtiği için Ekrem Bey'e de, hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem de o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin, yani başka alanların, başka siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi, saygısı var. Bu başka bir şey. Bütün anketlerde ikisi birden de konuluyor. Aleni bir biçimde bunu ben Altılı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz 'hayır' demeyeceğiz diye." ifadelerini kullandı.

Akşener, Millet İttifakı'nın ortak adayı profiline uygun olduğu düşüncesiyle mi iki belediye başkanının adının geçtiğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Netleştirmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu netleştirebilecek bir pozisyonda değilim. Yani o masada bulunan altı kişi böyle bir şey konuşmadık. Ama bir dönem ikisinin de adaylığının çok konuşulduğu bir dönemde, hiçbir genel başkanın adının geçmediği bir dönemde bana sorulan soruya ben bu cevabı verdim, partimin de görüşü olarak bu iki belediye başkanı arkadaşımızdan birinin aday gösterilmesi halinde bizim buna bakın 'şu veya bu' demiyorum, hayır demeyeceğimizi televizyonlardan söylemiştim. Bugün burada konuştuğum zaman diğer 5 kişiye karşı çok büyük bir saygısızlık etmiş olurum. Dolayısıyla şimdi size verebileceğim cevap bu; ne Ekrem başkanla ne Mansur başkanla adaylık üzerine herhangi bir teklif veya başka bir görüşme olmadı."

"İmamoğlu'ndayız" şeklinde attığı bir tweetin öyle bir mesaj gibi yorumlandığı sorusuna Akşener, "Ondan önce de Kozan'dayız yazmıştık. Kozan'ı niye kimse üzerine alınmadı." yanıtını verdi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13. Cumhurbaşkanını seçtik varsayalım. Meclis'te de çoğunluğu aldık. Zaten belli bir süre içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Doğal olarak bir başbakanlık makamı tahsis edilecek. Şimdi ben mesela niye talibim Meral Akşener olarak? Ben 'başbakanlığa talibim' derken, yani bu İYİ Parti'nin Türkiye'yi yönetme iddiasının somut göstergesi başbakanlık. Biz zaten 2017'de bu sisteme karşı çıktık. Şimdi dolayısıyla bunun için de masadaki bir kişiyle pazarlık etmedim ben. Partim birinci parti çıktığında olacak bu iş. Dolayısıyla her bir siyasi partinin elbette ağırlığı, gücü, aldığı oy oranıyla geçerli. Yani ben Kılıçdaroğlu ve diğer arkadaşlarla işte al gülüm ver gülüm el sıkışarak başbakanlık istemiyorum ki. Yani benim partim birinci parti olduğu takdirde o başbakanlık söz konusudur."

- "Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız"

Akşener, ''CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olacak denilmesi halinde, masaya başka birini koyup koymayacağı'' yönündeki soruya, masada henüz herhangi bir şey konuşmadıkları karşılığını verdi. Meral Akşener, "Elbette konuşulacak. Bizim kriterimiz belli, biz bu seçimi kazanmak zorundayız." dedi.

"O masanın içinden bir adayın çıkması lazım. O adayın kazanması ve kazandırılması lazım. Kaya gibi arkasında durulması lazım." diyen Akşener, bu kazanacak kişinin kim olacağını bulmanın da çok kolay olduğunu, bununla ilgili birçok parametre bulunduğunu söyledi.

Akşener, x-y-z üzerinden konuşmayı bugün itibarıyla doğru bulmadığını kaydederek, "Bildiğim bir şey var yalnız. Cumhur İttifakı mensupları, bileşenleri çok arzu ediyorlar sürekli bir aday, aday, aday... Ama bizim adayla beraber sistemi değiştirmek gibi de bir yanımız var. Sistemi de tartışmak zorundayız. Bakın, adayın kazanması lazım ki parlamenter sisteme dönüşü sağlayalım. Adayı kazandırdıktan sonra Meclis'i almamız lazım ki aynı anda parlamenter sisteme geçişi fevkalade güzel yapalım." diye konuştu.

Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği teklifine ilişkin de Akşener, teklif önlerine geldiğinde konuşulacağını aktardı.

Akşener, "Ama ben masanın bu konuda ortaklaşması gerektiğine inananlardanım ve bunu teklif ettim. Bekleyip görelim." dedi.