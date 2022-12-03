Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı. Yol kenarına devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 10:48, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 10:49
Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı. Yol kenarına devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız