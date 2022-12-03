İmam hutbesini müezzin işaret diliyle anlatıyor

- Üsküdar'da müezzin-kayyım olarak görev yapan Abdürrahim Deniz, öğrendiği işaret dili ile imamın okuduğu cuma hutbesini işitme engellilere aktarıyor.

Barbaros Mahallesi Hacı Emin Yıldırım Camisi'nde müezzin-kayyım olarak hizmet eden Abdürrahim Deniz, 2018'de İstanbul Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında açılan kursta işaret dilini öğrendi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işaret dili eğitimlerine başlamasına işitme engelli iki milli sporcu akrabasının vesile olduğunu söyledi.

Cuma hutbesini işitme engellilere işaret diliyle aktarmaya başlamasının kısa sürede duyulduğunu anlatan Deniz, yakın çevrede oturan bir grup işitme engellinin camiye gelerek hutbenin çevirisini takip ettiğini dile getirdi.

Sadece bulunduğu Üsküdar'dan değil, Tuzla ve Sarıyer gibi başka ilçelerden de camiye işitme engelli vatandaşların gelmeye başladığını belirten Deniz, "İşitme engelliler soyut ve somut kavramlarla alakalı problemler yaşayabiliyorlar. Somut kavramları güzel bir şekilde anlayabiliyor ama soyut olanlarla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar. Biz de hutbenin bire bir kelime çevirisinden ziyade konuyu onların anlayabileceği şekilde biraz daha somutlaştırarak aktarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bizim dinimizin merkezinde yardımlaşma var"

İşitme engelli cemaat mensuplarıyla cuma namazı dışında da bir araya geldiklerini anlatan Deniz, hem işitme engelli hem de diğer cami cemaatinden güzel tepkiler aldığını aktardı. Deniz, "İşitme engelliler hakikaten özel ve güzel insanlar. Onlara yardımcı olmaya çalışmak beni mutlu ediyor. Zaten bizim dinimizin merkezinde yardımlaşma var." diye konuştu.

Deniz, işitme engellilerle işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okuma dersleri de yaptıklarını belirterek, "Elhamdülillah hepsi de Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu gibi eğitimlere de ilgili, güzel insanlar." dedi.

Namaz sonrası Abdürrahim Deniz'le bir araya gelen işitme engelli cemaat üyeleri, işaret diliyle hutbenin çevrilmesi hizmetinden memnun olduklarını ifade etti.