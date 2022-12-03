Z kuşağına soruldu, çoğunluk 'kararsız' dedi

Z Kuşağına soruldu "Bu pazar genel seçim olsa" .Kararsızım %19,5 .CHP %19,1 .İyi Parti %16,5 .Ak Parti %13,5 .MHP %7 .HDP %5,5 .TDP %4,2 .ZP %4,0 Araştırma 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2730 kişi ile yüz yüze yapılmıştır.

Z kuşağı secmen tercihlerinde kararsızlar yine zirvede. Partilerin oranlarına baktığımızda ise bir önceki aylara kıyasla, İyi Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'nin ve Zafer Partisi'nin, oylarını hızla artırdığı görülüyor. Sosyal medyanın gücü diyebiliriz.