Z kuşağına soruldu, çoğunluk 'kararsız' dedi
ORC araştırma şirketi, yapmış olduğu ankette, Z kuşağının çoğunulunun kararsız olduğu ortaya çıktı
Z Kuşağına soruldu "Bu pazar genel seçim olsa" .Kararsızım %19,5 .CHP %19,1 .İyi Parti %16,5 .Ak Parti %13,5 .MHP %7 .HDP %5,5 .TDP %4,2 .ZP %4,0 Araştırma 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2730 kişi ile yüz yüze yapılmıştır.
Z kuşağı secmen tercihlerinde kararsızlar yine zirvede. Partilerin oranlarına baktığımızda ise bir önceki aylara kıyasla, İyi Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'nin ve Zafer Partisi'nin, oylarını hızla artırdığı görülüyor. Sosyal medyanın gücü diyebiliriz.
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Z Kuşağına sorulduORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) December 3, 2022
"Bu pazar genel seçim olsa"
.Kararsızım %19,5
.CHP %19,1
.İyi Parti %16,5
.Ak Parti %13,5
.MHP %7
.HDP %5,5
.TDP %4,2
.ZP %4,0
Araştırma 27-30 Kasım 2022 tarihleri arasında 42 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2730 kişi ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/P0U1mFbMDn