Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi gerçekleşen buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

[Fotoğraf: DHA]

Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.