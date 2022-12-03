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Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de satışa sunuldu

Mokka-e, Opel Türkiye'nin 17 farklı bayisinde, 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay 0 faiz finansman kampanyası ve 1 yıllık eşarj bakiye hediyeleriyle 909 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla ön satışa sunuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 14:15, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 14:39
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Elektrikli Opel Mokka-e Türkiye'de satışa sunuldu

Opel, geçen yıl satışa sunduğu ve sınıfında yeni standartlar belirleyen Mokka'nın elektrikli versiyonunu Türkiye'de sınırlı sayıda adetle ön satışa sundu.

Opel açıklamasına göre, marka için birçok ilki temsil eden Mokka'nın elektrikli versiyonu, Opel Mokka-e, Aralık 2022 itibarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlıyor. Tanıtıldığı ilk günden beri zamanın ötesinde cesur tasarımı, sahip olduğu yenilikçi teknolojileri ve zengin sürüş destek sistemleriyle öne çıkan Mokka'nın elektrikli versiyonu Mokka-e, 327 kilometrelik (km) WLTP menziliyle hem şehir içi hem de uzun yolda ideal bir yol arkadaşı olarak dikkati çekiyor.Emisyonsuz, çevre dostu bir sürüş imkanı sunan Mokka-e, markanın 2028 yılına kadar yalnızca elektrikli modeller üretme taahhüdü için çok önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Sunduğu yüksek teknolojinin yanında çağdaş tasarımıyla da dikkati çeken Mokka-e, 8 yıl/160 bin km batarya garantisi ve 909 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla öne çıkıyor.

Opel Mokka-e için, lansman dönemine özel olarak, 1 yıllık kasko, 120 bin TL için 12 ay 0 faiz finansman kampanyası ile 1 yıllık eşarj bakiye fırsatları da sunuluyor. Opel Mokka-e, Opel Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Kayseri'de bulunan 17 farklı bayisinde sınırlı sayıda adetle ön satışa sunuldu.

- 30 dakikada yüzde 80'e varan şarj

Açıklamaya göre, Mokka-e'de kullanılan 50 kWh kapasiteli batarya, 327 km'ye varan bir elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Araç, wall box, yüksek hızlı şarj veya ev tipi priz için tek fazdan üç fazlı 11 kW'a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 50 kWh pilde depolanan enerjiyi ve menzili korumak için ise hız elektronik olarak 150 km/s'de sınırlandırılıyor. Pilin yüzde 80'ini 30 dakikada şarj etmeyi sağlayan 100 kW DC hızlı şarj sistemi Mokka-e'de standart olarak yer alıyor.

Bununla birlikte Mokka-e, rejeneratif fren sistemi sayesinde sürüş esnasında da bataryasını doldurarak menzile katkı sağlıyor. Geleneksel motorlu versiyonlardaki yakıt depo kapağının altında yer alan şarj soket girişi, kullanıcı alışkanlarını ön plana alıyor.

-Yeni platform sayesinde her yakıt cinsinde maksimum verimlilik

Yeni Mokka ailesi, Opel'in son derece verimli çoklu enerji platformu CMP'nin (Ortak Modüler Platform) yeni versiyonu üzerinden yükseliyor. Bu hafif ve verimli modüler sistem, araç geliştirmede maksimum esneklik sunarken, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikle çalışan motor kurulumuna da izin veriyor.

Bu sayede Opel tutkunlarına geniş bir motor seçim özgürlüğü de sunulmuş oluyor. Rüsselsheim'daki mühendislik ekibi, önceki nesle kıyasla 120 kg'a kadar ağırlık tasarrufu sağladı. Aracın tabanına entegre batarya yapısı ile Mokka-e, çok daha hızlı tepki veren, çevik ve sürüşü eğlenceli, aynı zamanda önemli ölçüde daha az enerji tüketen bir model olmasıyla da öne çıkıyor.

-Eğlence ve sıfır emisyonun uyumu

Mokka-e'de kullanıma sunulan güçlü ve son derece sessiz elektromotor, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm maksimum tork üretiyor. Sürüş sırasında "Normal, Eko ve Spor" olmak üzere üç farklı sürüş modundan biri seçilebiliyor.

Tek oranlı otomatik şanzımanıyla Mokka-e, gaza ilk dokunuşla birlikte tüm gücünü yola kesintisiz olarak aktarabiliyor. 0'dan 50 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Mokka-e, 0'dan 100 km/s hıza ise 9,2 saniyede ulaşıyor.

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