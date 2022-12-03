Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Öte yandan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Az bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Az bulutlu 17