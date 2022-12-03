Diyarbakır'da tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da, tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 15:58, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 16:00
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ACT 181 plakalı tır, Diyarbakır Bingöl kara yolu Mermer köyü mevkiinde karşı yönden gelen 72 AAE 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Halit Çelik (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Bahattin Çapan ve Rıza Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince Dicle Üniversitesine Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız