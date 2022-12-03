Tek seferde 300 iPhone 13 satın aldı, çıkışta dövülüp soyuldu
ABD'de 300 iPhone 13 satın alan adam saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz soyguncular, mağdurun cep telefonlarının yarısını çaldı.
Adı açıklanmayan adam, ABD'nin New York kentindeki ünlü Apple mağazasına gitti. Apple Fifth Avenue mağazası 24 saat açık olmasıyla biliniyor.
01.45 sularında mağazadan çıkan mağdur, üç çantada 300 iPhone'la dışarı çıkarak arabasına doğru yürümeye başladı.
Bu esnada adamın yanına yanaşan bir araçtan fırlayan iki adam, çantaları istedi.
Telefonları vermek istemeyen adamla soyguncular arasında kavga çıktı. Hırsızlar dövdükleri adamın çantalardan birini alarak hızla kaçtı.
Çalınan çantada 125 iPhone 13 vardı
Polis ekipleri çantada değeri 95 bin doları bulan 125 iPhone 13 olduğunu duyurdu.
Yüzüne yumruk yiyen mağdurun hafif yaralandığı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
Dükkanında satmak için satın almış
Adamın telefonları dükkanında sattığı ve düzenli şekilde çok sayıda iPhone satın aldığı yetkililer tarafından duyuruldu.
New York Polis teşkilatı soygunla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız