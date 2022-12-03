Askerlerden öğrencilere 'Hakkınızı helal edin' notu

Düzce'de 23 Kasım günü meydana gelen depremin ardından çevre illerden askerler ve kamu çalışanları kente gelerek çalışmalara katıldı.

Görevliler bu süre içerisinde Düzce Üniversitesi'nin de tatil edilmesiyle yurtlarda misafir edildi. Personelden bazıları, bu süreçte odalarda öğrencilere ait sıvı el sabunu, kağıt havlu gibi malzemeleri kullandı. Görevleri biten personel, kentten ayrılırken, malzemelerini kullandıkları öğrencilere, üzerinde, 'Sayın öğrenci kardeşimiz, askerler olarak odanızı kullandık. Şampuanlarınızı ve suyunuzu kullandık. Sizden hakkınızı helal etmenizi ve Allah'a emanet olmanızı diliyoruz. Kendinize iyi bakın" yazılı not ve bir miktar para bıraktı.

Yurtlarına dönen öğrenciler, buldukları notları sosyal medya hesaplarından paylaştı.