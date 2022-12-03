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'Pamukta mazot ve gübre desteğini 271 liraya çıkarıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışması Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 19:11, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 19:14
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'Pamukta mazot ve gübre desteğini 271 liraya çıkarıyoruz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Yurt dışı seyahatlerimiz haricinde hemen her hafta bir ilimize gidiyoruz. Geçen hafta Konya'daydık. Ankara ve İstanbul'da katıldığımız törenler ve proje açılışlarıyla milletimizin heyecanını paylaştık. CHP Ankara'da siyasetçilik oynarken biz il il Türkiye'yi dolaşıyoruz. Şimdi yaklaşık 3,5 yıl sonra Şanlıurfalı kardeşlerimizle tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Biz Şanlıurfa'yı ve sizleri gerçekten özlemiştik.

Maşallah bugün meydan bir başka güzeldi. Resmi rakam olarak 120 bin kişinin katıldığı bir toplu açılışı gerçekleştirmiş olduk. Fakat havalimanından meydana gelinceye kadar yol kenarlarındaki heyecan ve coşku çok başkaydı. Sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan bu yana davamıza emek vermiş kardeşlerime takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şu salonda duruş ve dava sahibi, samimi yol arkadaşları görüyorum.

Kıymetli dava arkadaşlarım Şanlıurfa'nın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Burası HZ. İbrahim'in mübarek ayaklarının değdiği topraklardır. Bu şehir, tarihi kahramanlık destanlarıyla dokunmuş bir yerdir. Burası sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlanan bir şehir olamaz. Urfa'yı anlamak demek bu şehre değer vermek, bu şehri sevmek demektir. Urfalının sofrasına oturmayan, derdiyle dertlenmeyen bu şehri anlayamaz. Şanlıurfa'nın meşhur mutfağı varken ABD'ye FETÖ'cülerle hamburger yemeye gidenler bu şehri hak ettiği şekilde sevemez. İktidara giden yolun, Urfalı kardeşlerimin desteği yerine Londra'daki karanlık lobilerin icazetinde arayanlar bu şehrin temsil ettiği manayı idrak edemez. Türkiye'nin kendi ekonomi programına kafa yormak yerine ithal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar bu ülkenin geleceğine ışık tutamaz. Kaset kumpasıyla getirildikleri genel başkanlık koltuklarını korumak için her yolu mübah görenler Urfa'ya 'Şanlı' unvanını kazandıran mücadele ruhunu kavrayamaz.

Urfa bölücü teröre karşı sergilediği dik duruşla canına şan katmış cesur bir şehirdir. Biz, bu şehri hak ettiği şekilde tüm kalbimizle seviyoruz. Buraya olan aşkımızı da yeni eserler ve hizmetlerle gösteriyoruz. Biz Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp seçim bitince projeyi unutanlardan değiliz. Biz, yapamayacağımız işlerin sözünü vermeyiz. Söz verdiğimiz işleri de Allah'ın izniyle yerine getirene kadar durmayız. Biz temel atar, temeli takip eder sonra da gider açılış kurdelesini keseriz. Bugün Abide Kavşağı'nda hem Urfalılarla hasbihal ettik hem de toplam değeri 12 milyar liraya varan eserlerin açılışını gerçekleştirdik.

Tüm bu yatırımların şehrimize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına katkı sunan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah ömür, millet de yetki verdikçe Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün bir müjde de pamuk ve ayçiçeği üreticilerimize verelim. Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz.

Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogram 2 lira 14 kuruşa, dekar başına da 1071 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçekteyse mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz.

Ayçiçekteki toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle de tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz. Sen üret yeter anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım bir ay sonra tarihimizin dönüm noktalarından 2023'e giriyoruz. 2023'te pek çok ilki de yaşayacağız yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı gelecek yıl milletimizin istifadesine sunuyoruz. Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlıyoruz.

Milli Muharip Uçağı'mızı hangardan çıkarıyor, insansız savaş uçağımız KIZILELMA'nın ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştiriyoruz. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını da gelecek yıl yapıyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Bunların dışında nice proje, eser ve hizmeti milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağı doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üstüne kurulan senaryoların da yırtılıp atıldığını göreceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir başarı hikayesiyle taçlandırmakta kararlıyız. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar devam edeceğiz. Şüphesiz bunun için öncelikle 2023 seçimlerini gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse Milletvekilliği boyutuyla zafere ulaştırmamız gerekiyor.

2023'te milletimiz sandığa atacağı oyla sadece kendini yönetecek kadroları değil aynı zamanda çoğu bitme aşamasına gelen bu projelerin kaderini belirleyecektir. CHP ve şürekasının savunma sanayii başta olmak üzere yürütülen bu projeleri devam ettirme kabiliyeti yoktur. Bırakın devam ettirmeyi nükleer santralden İHA ve SİHA'lara kadar yapılan işlere düşmanlıklarını defalarca göstermişlerdir.

Ülkemizin FETÖ ve PKK terör örgütleriyle bunların yurt dışındaki uzantılarına karşı yürüttüğü terörle mücadele operasyonları için de geçerlidir. Kendisine söylediğimiz Bay Kemal ifadesini bile sahiplenecek kadar idrak yoksunu bu zatın ve masadaki ortaklarının ne terörle mücadele gibi bir öncelikleri ne sınırlarımızı güvenli hale getirme gibi bir dertleri ne de milletimizin çıkarlarını savunmak gibi bir meseleleri vardır."

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