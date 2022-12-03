MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

'Efsane indirimler' mercek altında
'Efsane indirimler' mercek altında
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu
Meteoroloji'den kar uyarısı
Meteoroloji'den kar uyarısı
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Motorine önce zam geldi, şimdi indirim geliyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Mesai dışı poliklinik uygulaması birçok ilde yaygınlaşıyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Bu kış hava nasıl olacak? Uzmanlar daha az kar bekliyor
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
'Yavaş veya İmamoğlu aday gösterilirse 'hayır' demeyeceğiz'
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
Cezaevlerinde 'kör nokta' önlemi: İKM'ye yaka kamerası geliyor
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
3 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Operasyonda gümrük memuru, gümrük müşaviri dahil 40 gözaltı
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Vergi Müfettişlerinin özlük hakları TBMM gündeminde
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
Düzce'de deprem yaralarının sarılması için 6 ay süreyle 200 kişiye istihdam
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
'Bugün aynı zamanda Üstad'ın (Necip Fazıl) da hayalini hayata geçiriyoruz'
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
YSK'dan 'Suriyel'li seçmen' açıklaması: Listeler son derece güvenlidir
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
Kararname yayımlandı, 282 hakim savcının görev yeri değişti
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Ana sayfaHaberler Terör

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 20:49, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 20:51
Yazdır
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon yapıldı.

DEAŞ terör örgütüne bağlı yapılanma içinde faaliyet gösteren Reyhanlı'da 5 ve irtibatlı oldukları Mersin'de 2 olmak üzere toplam 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Yayladağı kırsal alanındaki bir noktada zulalanmış vaziyette; 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense, yaşamsal malzemelere el kondu.

İkametlerinde örgütsel içerikli olduğu değerlendirilen; 9 adet cep telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen PKK'lı terörist Mahmut Tat tutuklandı
İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen PKK'lı terörist Mahmut Tat tutuklandı
ATM'den geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı
ATM'den geçen sahte para basan 3 kişi gözaltına alındı
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye'nin kara harekatını durdurmak istiyor
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye'nin kara harekatını durdurmak istiyor
İsveç'ten kritik adım! PKK'lı Tat'ı Türkiye'ye iade etti
İsveç'ten kritik adım! PKK'lı Tat'ı Türkiye'ye iade etti
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

“Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda yöneltilen soruya sert tepki göstererek, programı terk etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Limon ve zeytinyağını karıştırıp içerseniz...

Yüzyıllar önce insanlar, limon ve zeytinyağı birleştirmenin pek çok besinsel faydasını görmüştür.