Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 20:55, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 20:57
Aziz Ç. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 20. kilometresinde ters yönde seyrettiği iddia edilen Adem T.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Muhammet Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Adem T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız