LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı: 5 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde oto gaz sistemlerinin tamir, söküm, bakım ve montajının yapıldığı iş yerinde LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 22:34, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 22:36
Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gaz kaçağı arızası nedeniyle getirilen LPG'li otomobilden sızan gaz patlamaya yol açtı.
Patlama nedeniyle çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu. Tamiri yapılan otomobil yandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Yaralanan iş yeri sahibi Mustafa Ş. ile Abdullah A., Talha S., Bekir B., İsmail B., Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ş., Abdullah A., Talha S. ve İsmail B., Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız