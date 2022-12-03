Mersin'deki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2022 23:04, Son Güncelleme : 03 Aralık 2022 23:05
Gazipaşa Bulvarı'nda, İ.Y idaresindeki işçi taşıyan servis otobüsü ile O.H. yönetimdeki kamyonetin de bulunduğu 4 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.S., S.G., H.S., F.U., M.Ö., E.K., M.Y.B., Y.A. ile servis otobüsünün sürücüsü O.H, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız