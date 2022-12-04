Hazine altın doldu: Bir yılda 150 ton arttı

Türkiye altın stoklarını artırmaya devam ediyor. Yeni rezervlerle altın üretimine hız verilirken, dışarıdan da altın ithal ediliyor. Türkiye'nin altın ithalatı kasım ayında yüzde 2.500 artışla 2,6 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 242 artarak 17,8 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, mevcut altın rezervinin 765 ton olduğunu belirterek, dünyada altın rezervi en fazla artıran bankalardan biri olduklarını söyledi.

HEDEF 800 TON



Yastık altı altını teşvik eden kararlar aldıklarını hatırlatan Kavcıoğlu "Rezervlerimizin artmasında önemli kararlar. Kur Korumalı Mevduatı söylememi istiyorlar. Ama ben altın da topluyorum. Onu söyleyeyim. Biz altını rezerv olarak verene prim veriyoruz. Altına da ne kadar veriyorsunuz? Bunu da bir servet transferi gibi düşünüp farklı yorumlar yapabilirsiniz. Bunların hepsini rezerv yönetimi içinde düşündüğümüzde bugün Merkez Bankasının bir yıl öncesine göre 150 ton rezervi artmış durumda. İnşallah bizim planımıza göre yıl sonunda altın rezervi hedefimiz 800 ton. Rezervlerimizin yükselmesi noktasında dünyada ilk beşe gireceğiz. Şu an 765 ton civarında, hedeflediğimizin biraz altındayız. Bir ayımız var. 800 olmasa da 800'e yakın bir rakamla hedefimizi yakalayacağız. Altın rezervimiz 765 tona geldi. 470'i banka malı. Hazine ile 530'u direkt bizim. Bankaların farklı amaçlarla depolarda tuttukları da var. Dolayısıyla bizim şu anda altın rezervimizi 765 ton olarak söyleyebiliriz. Yıl sonu hedefimiz de 800 ton. Bir yılda 150 tona yakın rezerv artışı sağladık. Buna göre dünyada en fazla altın rezervi artıran bankalardan biriyiz" diye konuştu.

TL KARŞILIĞI ALTIN



Kavcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: Rusya-Ukrayna savaşının çıktığı gün, savaş Türkiye'de çıktığı gibi altın ve dövize talep oldu. Döviz karşılığı altın satıyoruz biz. O gün TL karşılığı altın satma kararı aldık. Hiç altın satmadan o günü geçirdik. Sadece karar aldık. Bir anda altının bir yerde kaldı ve talep kesildi. Bunu bazen yapmak zorundasın. Bunlar rezerv yönetimi. Siz çıkıp 'Dövizle altın satıyordunuz, neden bugün TL ile altın sattınız' diye sorgularsanız, bu piyasa dinamikleri ile Banka Meclisinin bize verdiği yetkileri sorgulamış olursunuz. Bunların hepsini açıklamak çok doğru değil.