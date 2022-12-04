İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi

Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın (54) ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın (22) ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite okumaya karar verdi.



Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktı. Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldı. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.



Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi. Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.



MUHARREM DOĞANTEZ