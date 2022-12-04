İş aramaya çıktı ölüm haberi geldi
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Burcu Sağlam'ın o gün iş aramak için evden çıktığı öğrenildi. Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi
Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın (54) ve yolcu olarak
bulunan Burcu Sağlam'ın (22) ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler
ortaya çıkmıştı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle
birlikte yaşayan Sağlam, önce liseyi bıraktı, ardından açıktan bitirdi ve üniversite
okumaya karar verdi.
Bu arada Sağlam, bir arkadaşıyla kadın kuaförü işletti. Daha iyi bir kariyer
sahibi olmak isteyen Sağlam, 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek
evden çıktı. Sağlam, iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa
kapıldı. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam,
Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini
öğrendi.
Genç kız moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi.
Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının
uçağa bindiğinden habersizdi. Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan
Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.
MUHARREM DOĞANTEZMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız