EYT'de 5 bin ve 5 bin 900 gün farkı nereden geliyor?

Sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi (dahil değil) öncesi olanlar yani 7 Eylül 1999 ve öncesinde uzun vadeli sigorta kollarına (emekliliğe) prim/kesenek ödeyenler EYT kapsamında olacaklar. Bu şart yanında ayrıca sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısının da sağlanması şarttır.

Mevcut uygulamada emeklilikte genel olarak 3 şart yani "sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, yaş" aranmaktadır.

Ancak, EYT kapsamında olan 4a (SSK), 4b (BAĞ-KUR), 4c (EMEKLİ SANDIĞI) olanların 08.09.1999 tarihinden önce başlangıcı olanlar için "yaş" şartı aranmıyordu.

EYT' ye sayılı günler kala, yukarıda yer alan şartları sağlayanların "yaş" şartı dışında diğer şartları sağlayanlar (sigortalılık başlangıcı 07.09.1999 tarihi ve öncesi olmak + sigortalılık süresini doldurmak + prim ödeme gün sayısını tamamlamak ) muhtemel özel sektörde 01.01.2023, kamu sektöründe 15.01.2023 tarihinde geçerli olmak üzere EYT kapsamında "isteyenler" emeklilik dilekçelerini SGK' ya verecekler ve ilk emekli aylıkları/maaşları takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

07.09.1999 tarihi ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olan;

- 4a sigortalılarından "erkekler için" 25 yıl sigortalılık süresi ve sigortalılık başlangıç tarihine göre 5000 ila 5975 gün aralığında değişen prim ödeme gün sayısı; "kadınlar için" 20 yıl sigortalılık süresi ve sigortalılık başlangıç tarihine göre 5000 ila 5975 gün aralığında değişen prim ödeme gün sayısı (EK-1);

- 4b sigortalılarından "erkekler için" 25 fiili hizmet süresi yani 9000 prim ödeme günü; "kadınlar için" 20 fiili hizmet süresi yani 7200 prim ödeme günü (EK-2);

- 4c sigortalılarından "erkekler için" 25 fiili hizmet süresi yani 9000 prim ödeme günü; "kadınlar için" 20 fiili hizmet süresi yani 7200 prim ödeme günü;

olanların EYT' den yararlanmaları söz konusu olabilecektir.



EYT'de 5 bin ve 5 bin 900 gün farklılığının nereden geldiğine dair tablolar için tıklayın.