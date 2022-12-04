MASAK başkanı atanarak gitti

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Kamuda 'Atama' 'Görevden alma' ve 'İstifa' yöntemlerine AK Parti döneminde 'Af isteme' ve 'atama yoluyla görevden alma' yöntemleri de eklendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) 2. Başkanlığına atanarak görevden alındı.

2.5 yıldır bu görevini yürüten Kurt'un MASAK başkanlığı görevinden alındığına ilişkin herhangi bir kararname de yayımlanmadı. Aynı yöntem 2016 yılında da yine MASAK Başkanı olan İbrahim Hakkı Polat'ın KGK'ya üye atanması yoluyla kullanılmış, Polat da MASAK'taki koltuğundan olmuştu.

Yeni MASAK Başkanının hafta başında atanması bekleniyor. Mali suçları araştırma, kara parayla, terörün finansmanıyla mücadele amacıyla kurulan MASAK, AKP döneminde 7 kez başkan değiştirdi.

7'NCİ BAŞKANI BEKLİYOR

İlk olarak Ecevit Hükümetinden kalan Nejat Coşkun'un 1 Aralık 2002 görevden alınarak yerine Genç Osman Yaraşlı getirilmek istendi. Ancak bu ilk atama operasyonu dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den döndü. Formül olarak Coşkun 2003 Mayıs ayında Lahey'e mali müşavir olarak gönderildi, Yaraşlı da vekaleten MASAK başkanlığına getirildi. Daha sonra MASAK'ta Adnan Ertürk, Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat, Osman Dereli ve en son Hayrettin Kurt görev yaptı. Yeni başkanın bu hafta başında atanacağı ifade ediliyor.