Kendi hesabına okuyan yabancı öğrenciler mağdur olacak

Türkiye, dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'de 2000 yılında yaklaşık 18 bin kayıtlı uluslararası öğrenci varken, 2022 yılı itibarıyla 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenci bulunmaktadır.

Araştırmalar, Türkiye'ye okuyan uluslararası öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde büyük oranda "Türkiye'nin gönüllü temsilcisi" olduklarını ortaya koymaktadır.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurt Kurumu, 29 Kasım 2022 tarihinde önemli bir karar almıştır. Bu karara göre, kendi imkanlarıyla Türkiye öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 2022-2023 eğitim döneminden itibaren misafir öğrenci olarak kabul edilecek ve günlük yurt ücretleri 3 katı olacaktır. Bu karar hali hazırda kendi imkanlarıyla okuyan öğrencileri mağdur edebilecektir. Sayıları 2 bin civarında olan öğrenciler KYK'ye nezdinde girişimde bulunarak uygulamadan geri atılmasını talep ediyor.

İşte KYK'nın yeni yazısı