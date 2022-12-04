Engel tanımadı uzman doktor oldu, sosyal medyada beğeni topladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesinden bölüm birincisi olarak mezun olan Sare Aydın, engelleri aşarak hayalini gerçekleştirdi. Doğuştan ortopedik engelli olan Dr. Sare Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farklı bir heyecan yaşadı. Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimini de tamamlayan Dr. Sare Aydın, uzman doktor oldu. Bu sevincini sosyal medyadan yaptığı 'Ben bugün uzman doktor oldum' diyerek paylaşan aydın binlerce beğeni aldı. Yaşadığı sevinci ifade eden Aydın, "Herkes gibi bende sevincimi paylaştım. Güzel yorumları gördüm sevindim. Ama bir yönden de rahatsız hissettim. Neden rahatsız hissetim? Twitle değil varlığımızla dikkat çekmemiz gerekiyor. Ön yargıların olmadığı, pozitif ayrımcılıkların yer bulmadığı günler olmasını diliyorum. Umarım bit twit verilen önem gerçek hayata da verilir. Herkes gerekli hassasiyeti gösterir. 4 yıldır doktorluk yapıyorum, mesleğimi çok seviyorum" dedi.