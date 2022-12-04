Babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde babasının kullandığı otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 10:32, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 10:32
Alınan bilgiye göre, A.Ç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne park ederken otomobiliyle oğlu Ahmet Ç'ye (4) çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğu Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ahmet Ç, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız