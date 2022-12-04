Bakan Soylu'nun kuzenini öldürmüştü, müebbet hapsi istendi

Trabzon'un Of ilçesinde 18 Ağustos tarihinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy (53) ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (60) arasında daha önce mahkemelik de oldukları balıkçı damı meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy Dönmez'in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. İlk ifadesinde pişman olduğunu ve sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyleyen Fatih Ulusoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sanık Fatih Ulusoy hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayın oluş şekline ilişkin detaylara da yer verildi. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine de başvurulan iddianamede Ulusoy'un Sefa Dönmez'in yere düştükten sonra silahını ateşlemeye devam ettiği belirtildi.

Savcılık ifadesinde, Sefa Dönmez ile balıkçı barınağı nedeniyle tartışma yaşadıklarını belirten Fatih Ulusoy, "İrfanlı mahallesindeki balıkçı barınağına dam yapmak istediğimi Sefa Dönmez'e söylediğimde bana otel yapacağını söyledi. Daha sonra anlaşmamıza rağmen o bu anlaşmayı bozdu. Sefa Dönmez oraya otel yaptı. Savcılığına giderek Sefa Dönmez'in kaçak yapı yaptığını söyledim ve şikayetçi oldum. Şikayetçi olmamın ardından aramızda husumet başladı. Arkadaşımla sohbet ederken Sefa Dönmez arkamdan gelerek yüzüme yumruk atmaya başladı. Ben kendisine karşılık vermedim. Belimdeki tabancayı göstererek 'üzerime gelme tabancam var' dedim. Yine bana yumruk atmaya devam etti. Çevremizdekiler araya girince Sefa Dönmez oradan uzaklaştı. Burnum ve dudağım kanadığı için 10 dakika sonra eve gitmek için oradan kalktım. Eve giderken Sefa Dönmez'in beklediğini gördüm. Hakaret içerikli sözler sarf edince silahımı çekerek ateş ettim. Yaralamak kastıyla 6-7 el ateşledim. Mermi bitince ateş etmeyi kestim. Öldürmek istemedim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.