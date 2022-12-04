Arabuluculuk Sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Sınav, 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda düzenlendi.

Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.

Arabuluculuk Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)