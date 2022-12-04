6 kişinin yaralandığı apartmandaki patlamaya Valilikten açıklama

Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

- "Yaralıların hayati tehlikesi yok"

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya gazetecilere, ilçenin en işlek caddesinde patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamayla ilgili incelemenin devam ettiğini anlatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Bir terör olayı olduğuna pek ihtimal vermiyoruz. Burada herhangi bir binanın teknik yapısından kaynaklanmış bir patlama olabilir. Emniyetin ve AFAD'ın incelemesinden sonra raporlar açıklanınca detaylı bilgi verilebilir. Allah'a çok şükür can kaybı yok, 2-3 yaralımız var. Onlar da Şanlıurfa'ya sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Yanık ünitesine sevk edildiler, an itibarıyla duruma hakimiz. Burada olay yerinde inceleme ve oradaki enkazın temizlenmesi için gereken gayreti gösteriyoruz. Yakın bir zamanda buradaki cadde ve hayat normale döner."

- Valilik açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Fevzi Çakmak Caddesi Akkuş Apartmanında, ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine itfaiye, emniyet, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri (3 araç, 13 personel) yönlendirilmiştir. Olayda 6 vatandaşımız hafif yaralı olarak sağlık ekipleri gözetimine alınmıştır. Olayda can kaybı yoktur, yalnızca maddi hasar oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.