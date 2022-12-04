'Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 16:42, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 16:44
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. Bu doğrultuda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç adımı. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için belediyelerimiz başta olmak üzere hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım."
Emine Erdoğan, paylaşımında, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Su Verimliliği Seferberliği" başlığı altında hazırlanan görsele de yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız