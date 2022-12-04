FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
İçişleri Bakanlığı, aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 kişinin, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 17:21, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 17:22
Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce ildeki FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Didim ilçesi Sarıkum plajı mevksi açıklarında seyir halinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan şahıslara yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı.
Uygulama kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrenci de bulunuyor.
Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız