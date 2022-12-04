Çocuk sürücü polise yakalandı
Aksaray'da trafik ekiplerinin durdurduğu bir hafif ticari aracın sürücüsü çocuk çıktı. ne kadar ceza yediğini soran 12 yaşındaki çocuğun babasına idari para cezası uygulandı.
Aksaray'da 12 yaşındaki çocuk, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken
polis ekiplerine yakalandı. Çocuk, polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç
yaşında araç kullanabilirim?'' dedi. Polis, araç sahibine "ehliyetsiz kişiye
araç kullandırmak" suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.
Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi.
İ.S.O, sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi.
Polis, İ.S.O'ya '18 yaşında' cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını E.O'ya teslim edildi.
Babaya "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak" suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız