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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde yargılamaları devam eden 8 şüpheli, Aydın'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 20:12, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 20:13
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyesi kişilere yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Fethiye'de yargılamaları devam eden şüphelilerin Aydın'ın Didim ilçesinden Yunanistan'a kaçacakları bilgisini edinen ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Akbük Koyu açıklarında durdurulan teknede, polis memurluğundan ve öğretmenlikten ihraç edildikleri belirlenen A.A., M.H.T., İ.O., A.K., F.S., B.S., S.D. ile M.C. yakalandı.

Tekne kaptanı A.H.Ç. ile yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla B.Ç., T.E., H.K., M.Ö., T.D., İ.İ. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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