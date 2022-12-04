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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına İbrahim Tatlıses ile birlikte katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Formasyon ile ilgili gelen soruyu ise "Şu an itibariyle YÖK Başkanı ile de konuyu görüştük. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yada 2 yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Ben dedim ki sayın başkan bunu kaldırıyorsun artık. 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim. Fakülteyi bitirirken formasyon eğitimi almış olsun dedik ve mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 20:58, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 21:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.

Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.

Programın açılışında konuşan Erdoğan, Şanlıurfa'da farklı bir günün yaşandığını belirterek, Kültür Merkezi'nin şehre hayırlı olmasını diledi.

Şanlıurfa'nın 20,6 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, gelecek seçimlerde sadece Şanlıurfa'da oy kullanacak 250 bin gencin bulunduğunu söyledi.

Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, Ankara ve İstanbul'daki benzer programların dışında, gittikleri hemen her şehirde gençlerle bir araya gelmeye özel önem verdiklerinin altını çizdi.

ÖĞRETMEN ADAYLARINA FAKÜLTE BİTMEDEN FORMASYON

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da görev yapan bir öğretmenden gelen 'öğrencilerimiz ile sizi külliyede ziyaret edebilir miyiz yönünde gelen bir soruya "Buradan milletvekillerimiz olabilir. Aynı şekilde Belediye Başkanı, il başkanı olabilir. Size kapımız açık olmayacak da kime olabilir. Siz ki Şanlıurfa'nın bir köyünde öğretmenlik yapıyorsunuz. Size kapı açık olmayacak da kime olacak" diyerek yanıtladı. Formasyon ile ilgili gelen soruyu ise "Şu an itibariyle YÖK Başkanı ile de konuyu görüştük. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yada 2 yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Ben dedim ki sayın başkan bunu kaldırıyorsun artık. 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim. Fakülteyi bitirirken formasyon eğitimi almış olsun dedik ve mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

"Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, dünyaya, ülkemize, bize, kendi hayatlarına bakışlarındaki derin vukufiyeti görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız tüm toplu açılışlar ve mitinglerde Şanlıurfa pik yaptı. Son aldığımız resmi rakam 120 bin. Tabii yollardaki karşılamaları buna katmıyorum, sadece meydanı konuşuyorum. Her ne kadar birileri, gençlerimize kendi zihin dünyalarında 'çantada keklik' gibi bakıyor olsa da bizim tespitlerimiz hiç de öyle olmadığına işaret ediyor. Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu. Bugün Dünya Engelliler Günü... 'Engelli' diyerek, zihin dünyaları engellerle dolu olanları birbirine karıştırmayın. Birilerinin zihin dünyaları engelli. Bizim engelli kardeşlerimizin zihin dünyaları sapasağlam. Sizlerle sohbetlerimizde öyle çarpıcı analizlerle, öyle isabetli tespitlerle, öyle akılcı tekliflerle karşılaşıyoruz ki inanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Bu tablo bize, AK Parti'yi kurarken gençlik teşkilatlarımızı, örgütlenmemizin ve politikalarımızın merkezine yerleştirmemizin ne kadar doğru olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Türkiye'de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz. Biz ne sağdayız ne solda, biz siyasetin merkezindeyiz."

Cumhuriyet'in yeni asrını "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla karşılamaya hazırlanırken, en çok gençlerin enerjisine, üretkenliğine, gayretlerine güvendiklerini vurgulayan Erdoğan, "Şu anda Türkiye siyasetinde bu kardeşinizin, ağabeyinizin dışında gençlik kollarından yetişerek gelmiş bir lider yok. 18-20 yaşımdan itibaren gençlik teşkilatlarında yetişmiş, oralardan gelmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil. Diğerlerinin çoğu gökten zembille indiler. Bizim durumumuz öyle değil" diye konuştu.

"Hatırlayın, nerelerden geldik"

Siyasetin içinde yetiştiğini, siyasetin içinden geldiğini, bu yüzden de gençlere bakışının çok farkı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geride bırakan bir büyüğünüz sıfatıyla, artık bizlerin, sizin zamanınızın misafiri olduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Bu samimi düşüncemi sadece kendi adıma değil, mensubu olduğum kuşak adına da ifade ediyorum. Biz, bu kutlu bayrağı, bu kutlu emaneti nasıl daha önceki nesillerden devraldıysak, inşallah çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız, demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sıkıntılı, en sancılı dönemini yaşadı. Kendi serencamımızın seyriyle bugün sizlerin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kurduğunuz hayaller arasında çok büyük fark olması gayet tabiidir. Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine gelmiş bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Hatırlayın, nerelerden geldik. Şanlıurfa'nın havalimanı, böyle güzel yolları mı vardı? Nerede? Ama şimdi havalimanından çıkıyorsun, Karaköprü'den merkeze tüm kavşak düzenlemeleriyle, her şeyiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Şanlıurfa."

İbrahim Tatlıses'in "Yol değiştirmeden İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyorsun" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden 24 saatti, herhalde şimdi 12-13 saat" karşılığını verdi.

"81 ilimizde 208 üniversitemiz var"

Bu kadim mücadelenin en zor kısmının geride kaldığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artık ödediğimiz bedellerin, çektiğimiz acıların, yaptığımız fedakarlıkların, döktüğümüz alın terlerinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizlerle alacağız. Hazreti Mevlana'nın o pergel metaforuna uygun şekilde, bir ayağımızı ülkemize ve değerlerimize sabitleyip, diğeriyle tüm dünyayı kuşatacağımız bir dönemdeyiz. Artık dünyaya şöyle bakacağız, biz dünyaya değil, dünya Türkiye'ye baksın. Bunu, sizlerle beraber başaracağız. Gençlerimizin bilgisi, donanımı, öz güveni Türkiye Yüzyılının en büyük teminatıdır. Hamasetle, demagojiyle, yalanla, çarpıtmayla yönlendirilemeyecek bu gençliğin azim ve cesaretinden aldığımız güçle nereye hazırlanıyoruz? 2023'e. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetleri anlatırken sadece hakikat penceresinin önüne çekilmeye çalışılan perdeleri açıyoruz. Göreve geldik, Türkiye'de 76 üniversite vardı ama şimdi 81 ilimizde 208 üniversitemiz var."

Bu sırada İbrahim Tatlıses'in "Oxford vardı da biz mi gitmedik?" şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu.

"Şanlıurfa'da bir zihin devrimini yaptık"

Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeye layık olduğunu vurgulayan Tatlıses, bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunun altını çizdi.

Cezaevindeyken ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İbrahim Bey, ben belediye başkanı oldum sadece İstanbul'a hizmet verebilirim, benim niyetim bu değil. Benim niyetin Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermek." dediğini aktaran Tatlıses, "Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, sonra da başkan oldu. Ne oldu başkan yapmazdınız? Sayın Cumhurbaşkanımız halk adamıdır, halk insanıdır. Halk adamı olduğu için başımın üstünde taşıyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevip saydığını vurgulayan Tatlıses, Şanlıurfalılara, "Bu seçimde sakın bizi yalnız bırakmayın" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İbrahim Bey, sözün özünü defalarca ifade etti sağ olsun" karşılığını verdi.

Zihinlerinde de kalplerinde de yarın için ne yapacaklarının ne yapmaları gerektiğinin olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bay Kemal, güya zihinde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toparlamış, etmiş, uyuyanlar mı ararsın, bunun yanında ne dediği anlaşılmayan sözler mi anlarsın... Böyle bir durum. Biz de dedik ki biz, Şanlıurfa'da zihin devrimi yapacağız. Ve Şanlıurfa'da bir zihin devrimini yaptık ve açıkladık. Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da. Ve yarına dair vizyonun kalemşörleri gençler, sizsiniz. Kendinize güvenin, inanın. Ve yarının programını da projesini de sizler hazırlayacaksınız, beraber hazırlayacağız. Bunu kimse inkar edemez. Peygamberler şehri burası" dedi.

DÜNYA KUPASI GÖRÜŞLERİ

Açılış maçına gittim. Açılış maçı da Katar- Ekvator maçıydı. Fenerbahçeli Valencia da 2 gol attı. Ondan sonra televizyonlarda vakit bulursam izliyorum. En son Beşiktaşlı Kamerunlu Ebubakar. U16 belli olduktan sonra en büyük sürpriz Almanya'nın dışlanması oldu. Fena gittiler. 16 belli olduktan sonra bir değerlendirme yapılabilir. Ama şu an itibariyle "şu başarılı olacak "demek yanlış olur. Görelim ondan sonra da düşüncemizi söyleyelim. Benim içinde oynadığım takım şu an Şanlıurfa ile çekişiyor. Bir yarışın içindeler. Aralarında fazla bir fark yok. 1 puan.

KARADENİZ GAZINDA SON DURUM

Şu anda 540 yeni yeni sondaj çalışmaları var. Sayın Putin'in ifadesiyle Türkiye'yi bir hat yapma durumu. Avrupa'ya sağa sola neyse gidecek olan doğal gazın Türkiye üzerinden dağıtımının yapılması gibi bir düşünce var. Biz de şu an onun hazırlıkları içerisindeyiz.

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