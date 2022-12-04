Galip Aykaç istifa etti
Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 21:48, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 21:50
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve zincir bir marketin CEO'luğunu yapan Galip Aykaç'ın ismi bir süredir gündemdeydi.
Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden bu yana iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aykaç, Yönetim Kurulu'na ilettiği dilekçe ile istifasını sundu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız