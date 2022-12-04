Düzce'de sahte içkiden ölüm iddiası ! İki gündür aranıyordu
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör (50), berberlik yaptığı iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör'ün sahte alkolden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2022 22:08, Son Güncelleme : 04 Aralık 2022 22:11
Olay akşam saatlerinde Gümüşova Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailesinin 2 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu Metin Hoşgör, zaman zaman berberlik yaptığı iş yerinde ölü bulundu.
Hoşgör'ün sahte alkol kullanımı sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülürken, kesin ölüm nedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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