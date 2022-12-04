Zigana Dağı'nda otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı



Kaza saat 19.00 sıralarında Torul ilçesi Zigana Dağı Geçidi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.



Devrilen otomobildeki sürücü ile yanında 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seda Karataş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.