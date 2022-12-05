5 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere başlanacak.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2023 yılı bütçesini sunacak.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe üzerinde CHP Grubu adına konuşacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenecek "Ankara Sofu Çalıştayı"nın açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda Bakanlığın faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Su Kayıpları Günü-Belediye Su Kayıpları Etkinliği"ne ve TDSYMB Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.00/13.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bir Milyonuncu Amatör Denizci Belge Teslim ve Protokol İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenecek "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.
(Ankara/15.00)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, çeşitli görüşmelerde bulunacak.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)" adlı uluslararası organizasyon İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul/09.30)
SPOR
1- FIFA 2022 Dünya Kupası'na Katar'da son 16 turunda Japonya-Hırvatistan ve Brezilya-Güney Kore maçlarıyla devam edilecek.
(18.00/22.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Pendikspor maçıyla sona erecek.
(Rize/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Antalya Toroslar Basketbol-Rize Belediyespor maçıyla sona erecek.
(Antalya/14.30)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası Develi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçıyla tamamlanacak.
(Kayseri/15.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız