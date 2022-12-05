TL ile ihracat yüzde 114 arttı: Dış satımda hedef Güneydoğu Asya

Türkiye, ticarette yeni perspektifler kazanmak için Güneydoğu Asya ülkeleri ile bir araya geliyor. 14 Aralık'ta Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam gibi ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkelerinin temsilcileriyle aynı masada toplanılacak. Gündem bu bölge ile ticarette güç kazanmak. Halihazırda, ASEAN'ı oluşturan 10 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü 3,3 trilyon dolar, nüfus büyüklüğü ise 700 milyon.

HEDEF POTANSİYELİ YAKALAMAK

700 milyona ulaşan nüfuslu Asya ülkelerinin tüketim kapasitesi oldukça yüksek ancak, Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut potansiyelin çok altında kaldığı belirtiliyor. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye dahil 11 ülkenin iç pazarlarında bulunan iyi satış rakamlarına ulaşan ürünlerin diğer ülkelere de tanıtımı yapılacak.

LOJİSTİK SÜRESİ KISALACAK

ASEAN ülkeleri, bulundukları konum itibarıyla hızlı bir şekilde tedarik etmesi gereken parçaları Asya'nın en büyük tedarikçisi olan Çin'den alıyor. Türkiye Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan eylem planıyla birlikte bu ülkelere ulaştırılacak ürünlerin süresini kısaltmayı hedefliyor. Özellikle yaş meyve ve sebze gibi ürünlerin tedarik süresinin kısalması ile ihracat artırılabilecek.

PAZARA TÜRK SİNEMASI DA GİRİYOR

Güneydoğu Asya ülkelerinde çevrimiçi/dijital yayın platformlarında Türk dizi/film yayınlanması için gerekli girişimlerin atılması da Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alıyor. Asya ülkeleriyle Türk dizi/film yapım şirketlerinin ortak çalışması için de girişimlerde bulunulacak. Ayrıca, Asya kökenli yapımların ülkemizde çekilmesine yönelik ASEAN ülkelerinin yetkilileri ile temaslar kurulacak.

Türk Lirası ile ticaret yaygınlaşıyor

Türkiye'nin Türk Lirası'yla ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artarak 15 milyar 679 milyon liraya ulaştı. TL ile ihracat 11 aylık dönemde ise yüzde 94 artarak 113 milyar 703 milyon liraya yükseldi. Kasımda Türk Lirası'yla ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak gerçekleşti. Ekimde bu kategorideki ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı 6 bin 894 olmuştu.

İSTANBUL'DA İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

Ticaret Bakanlığı 2022 yılının ASEAN'ın kuruluşunun 55, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığının ise 5. yıldönümüne karşılık geldiği vurgulandı. İş insanlarına 14 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı'na taraflar arasında ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir ve önerilerin değerlendirileceği hatırlatıldı.

Ali Kürşat Büyükada