Türkiye dikey tarıma geçiyor! Herkes çiftçi olacak

Tüm dünyada artan nüfusun beraberinde getirdiği hızlı yapılaşmayla kentlerde tarımsal alanlar azalırken, ülkeler de buna çözüm bulabilmek amacıyla hızla dikey tarım modeline geçmeye başladı. Dikey tarım modeli, Türkiye'de ilk kez Ankara'da hayata geçti.

Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC'nin İş Geliştirme Direktörü ve 4T Platformu Kurucu Başkanı Ali Rıza Öner, eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen şimdilerde ise modern bir katı atık tesisine dönüşen bölgede kurdukları dikey tarım alanını bir grup gazeteciye gezdirdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ