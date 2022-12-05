Türkiye dikey tarıma geçiyor! Herkes çiftçi olacak
Tarımda maliyeti yüzde 60 civarında azaltan dikey tarım modeli, Ankara'da hayata geçti. Eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen şimdilerde ise modern bir katı atık tesisine dönüşen bölgede kurulan dikey tarım modeliyle geniş araziler yerine 10 metrekarelik bir konteynerde ilaç-pestisit kullanımını neredeyse sıfırlayarak, su ve toprak ihtiyacını yüzde 90-95 azaltarak üretim yapılıyor. 5 milyar dolarlık bir pazara sahip dikey tarımın 2026'ya kadar 12 milyar doları aşması bekleniyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 07:50, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 07:34
Tüm dünyada artan nüfusun beraberinde getirdiği hızlı yapılaşmayla kentlerde tarımsal alanlar azalırken, ülkeler de buna çözüm bulabilmek amacıyla hızla dikey tarım modeline geçmeye başladı. Dikey tarım modeli, Türkiye'de ilk kez Ankara'da hayata geçti.
Türkiye'nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC'nin İş Geliştirme Direktörü ve 4T Platformu Kurucu Başkanı Ali Rıza Öner, eskiden Mamak Çöplüğü olarak bilinen şimdilerde ise modern bir katı atık tesisine dönüşen bölgede kurdukları dikey tarım alanını bir grup gazeteciye gezdirdi.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız