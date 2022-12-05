Türkiye otomotivde üretim üssü olabilir

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) toplantısında 2022 yılındaki gelişmeleri ve Türkiye otomotiv sektörünü değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt önemli açıklamalara imza attı. Üretici ve tüketici tarafında herkesin öncelikle ÖTV'nin kaldırılmasını istediğini işaret eden Bozkurt; ÖTV'nin zaman içinde kademeli indirilmesi, 15 yıllık bir planla sıfırlanması durumunu ilgili bir simülasyon çalışması ile incelediklerini açıklayarak basında geniş yer bulmuştu.

Öte yandan Türkiye'nin Avrupa pazarındaki önemli oyuncular içerisinde yer aldığına değinen Bozkurt "Türkiye otomotiv sektörü şu an olduğundan çok daha yüksek kapasitelere sahip. Gerek perakende satış gerek üretim gerekse ihracat başlıklarında çok daha yüksek rakamlara ayak uydurabilecek altyapıya sahip. Türkiye'de üretimde

ALİ ÇELİK