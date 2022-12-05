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Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 09:02, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 09:03
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Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

İl merkezinden Safranbolu ilçesi istikametine yolcu taşıyan Hakan Ö'nün kullandığı 78 M 0146 plakalı minibüs, çevre yolunda önünde seyreden Şafak D. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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