2 kişiyi öldüren zanlı: Yakalamasaydınız 3 kişiyi daha öldürecektim

Olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. konuşmak için Ali Atakan Y.'yi (20) Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.'yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Yaralanan Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine çağrılan ambulansla yaralı şahıs, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlı Aziz S.'yi Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu.

İçki içme bahanesiyle götürüp öldürmüş

Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan cinayet zanlısı Aziz S'nin, Aydın Çaltı ve Veli Ulushan'ı alkol alma bahanesiyle otomobille Taşocakları mevkisine götürdüğü, iddiaya göre para meselesi yüzünden burada alkol alırken kafalarına ateş ederek öldürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısı Aziz S'nin ağır yaraladığı Ali Atakan Y.'nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Öte yandan, katil zanlısı Aziz S.'nin bindiği otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.

"Yakalamasaydınız 3 kişiyi daha öldürecektim"

Cinayet zanlısı Aziz S., kendisini yakalayan polislere verdiği ilk ifadesinde 'yakalamasaydınız 3 kişiyi daha öldürecektim' dediği öğrenildi. Zanlı Aziz S., 2 kişiyi jandarma sorumluluk bölgesinde öldürmesinden dolayı, emniyet tarafından alınan sağlık raporunun ardından jandarmaya ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Aziz S., adliyeye sevk edildi.

Cinayete kurban giden ve otopsi işlemleri tamamlanan Veli Ulushan'ın (35) cenazesi ailesine teslim edildi. Ulushan'ın cenazesi memleketi Konya'nın İçeri Çumra Mahallesinde toprağa verildi. Aydın Çaltı'nın (36) cenazesinin ise ailesine teslim edilmek üzere morgda beklediği öğrenildi. Öte yandan, Aziz S.'nin parkta silahla vurarak ağır yaraladığı Ali Atakan Y.'nin (20) ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.