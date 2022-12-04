Filtre kahve makinesi seçimi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

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Siz de "Filtre kahve içmeden ayılamıyorum." diyenlerden misiniz? O halde filtre kahve makineleri yaşamınızı en çok kolaylaştıran cihazlar arasında yer alıyor olmalı. Filtre kahve sizin için de bir tutkuysa ve bu sebeple filtre kahve makinesi satın almak istiyorsanız ürün seçimi sırasında dikkat etmeniz gereken önemli detaylar var. Haydi, ayrıntılara birlikte göz atalım.

Filtre Kahve Makinesi Nedir?

Kahve çeşitleri; filtre, espresso bazlı ve çözünebilir olmak üzere temelde üçe ayrılır. Filtre kahve demlemek için özel olarak geliştirilmiş makinelere ise filtre kahve makinesi adı verilir. Filtre kahve makinelerinin çalışma mantığı; kahve çekirdeklerinin -genellikle- filtre kağıdından veya metal filtreden geçirilmesine, böylece çekirdeğin lezzetinin korunarak kahvenin demlenmesine dayanır. Kullanımı epey pratik olan filtre kahve makineleri, kahve tutkunları tarafından oldukça seviliyor.

Filtre Kahve Makinesi Seçimi Yapılırken Neler Dikkat Edilmeli?

Filtre kahve makinesi satın alırken ürünlerin filtre çeşidi, materyali, hazne hacmi ve zaman ayarlı olup olmaması gibi önemli faktörlere dikkat etmek önemli. Bu noktada ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi ve bütçenizi göz önünde bulundurmak; sizi iyi bir seçime götürebilir. En iyi filtre kahve makinesini seçmek için dikkate almanız gereken önemli detayları inceleyelim:

Makinenin Filtresi

Filtre kahve makineleri, temel olarak kendi filtresi bulunan makineler ve kağıt filtre kullanımını gerektiren makineler olarak ikiye ayrılır. Kendi filtresi olan makineler, kağıt filtre kullanımını gerektirmiyor. Kahve, bu cihazlarda otomatik olarak makinenin kendi filtresinden süzülür. İki filtre çeşidi ise lezzet noktasında bazı farklara sebep oluyor. Kağıt filtre, berrak ve daha pürüzsüz kahveler elde etmenize yardımcı olurken kendi filtresi olan makineler, daha koyu ve hafif pürüzlü kahveler demleyebilir.

Hazne Boyutu

Hazne boyutuna karar verirken kahve demleme ihtiyacınızı göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, genellikle bir ya da iki kişilik kahve hazırlayacaksanız 400 ml'lik hazneler sizin için yeterli. Ancak beş veya daha fazla kişi için kahve demlemek istiyorsanız 1,2 litrelik hazneler sizin için daha kullanışlı olabilir.

Karaf Materyali

Filtre kahve makinelerinin karaf kısmı, cam veya termos şeklinde ikiye ayrılabilir. Cam karaflar daha kolay temizlense de darbelere karşı pek dayanıklı olmayabilir. Termos ise daha zor temizlenmesine rağmen hem daha dayanıklı hem kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar. Siz de günde bir kez kahve demleyip uzun süre tüketenlerdenseniz ve karaf temizliğine gerekli zamanı ayırabilecekseniz termos sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

Öğütücü Özelliği

Kahvenizi sürekli en taze şekilde içmek istiyorsanız öğütücülü filtre kahve makinesi çeşitleri sizin için daha uygun. Makinenin öğütücü özelliği sayesinde çekirdekleri öğüttükten hemen sonra kahvenizi taze taze demleyebilirsiniz. Ancak öğütücülü makinelerin fiyatları, diğer filtre kahve makinesi fiyatlarına göre daha yüksek olabiliyor. Dolayısıyla tercihinizi öğütücü özellikli makinelerden yana kullanmak istiyorsanız bütçeyi yüksek tutmanızda fayda var.

Hayat Kolaylaştıran Diğer Özellikler

Filtre kahve makineleri, birçok farklı özelliği bir arada bulunduruyor. Örneğin, zaman ayarlı makineler sayesinde gece malzemeleri haznelere koyup sabah uyandığınızda taptaze kahvenizi içebilirsiniz. Eğer işiniz bittikten sonra makineyi kapatıp kapatmadığınız konusunda endişelenmek istemiyorsanız otomatik olarak kapanan makineleri seçebilirsiniz. Bunların yanı sıra parçaların kolayca çıkarılıp temizlenebilir nitelikte olmasına ve makinenin kahveyi sıcak tutma süresine de dikkat edebilirsiniz.

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