Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 azalışla 4.939,51 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,46 puan değer kaybederek 4.939,51'e indi. Toplam işlem hacmi 54,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyatları yüzde 136,02'ye geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile madencilik oldu.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasına karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdamın 263 bin ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin güçlü kaldığına işaret eden analistler, yetkililerin sözle yönlendirmelerinin dikkatle izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de fabrika siparişleri ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.950 ve 4.900 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.