Düzce'de deprem nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı

Kentte 319 devlet okulu, 38 özel okulda eğitim gören öğrenciler, bu sabah yeniden sınıflarına döndü.

Bu haftayı serbest kıyafet ve devamlılık zorunluğu olmadan geçirecek öğrenciler için müfredatın dışında depremden kaynaklı panik, kaygı gibi durumlara yönelik uzman ekip ve öğretmenler nezaretinde psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verilecek, sosyal etkinlikler düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, öğrencilerin yeniden ders başı yapmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugün 73 bin 303 öğrencinin öğretmenleriyle tekrar buluştuğunu aktaran Kırbaç, "Deprem sonrası hep birlikte bir travma atlatıyoruz. Rehber öğretmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın uzmanlarının önerisiyle bu travmayı en iyi atlatmanın yolu; okulda olmak. Öğrenci ve öğretmenlerimizin, bu öneri doğrultusunda okula dönmeleri tavsiye edildi." dedi.

Valiliğin aldığı kararla bu haftanın çok fazla derslere ağırlık verilmeden geçirileceğini anlatan Kırbaç, "Bu hafta çocuklarımızı okula ve derslere motive etmek anlamında daha çok sosyal ve kültürel etkinlikleri hem okulumuzda hem de okul bahçemizde düzenleyeceğiz. Psikososyal uzman ekiplerimizle rehber öğretmenlerimizle öğrencilerimize destek olmaya çalışacağız. Biraz okullarımızdan uzak kaldık. Toparlanmamız lazım, bu haftayı toparlanarak geçireceğiz. Öğrencilerimizin bu süreçten çok etkilenmeden, derslerden uzak kalmadan geçirmelerini sağlayacağız. Duydukları kaygı nedeniyle okula gelmek isteyemeyen öğrencilerimiz ise devamsız sayılmayacak." ifadelerini kullandı.