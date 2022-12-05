Konya'da kardeşini şikayete giden kişiyi karakol yakınında vuran şüpheli yakalandı

İddiaya göre, dün alacak meselesi yüzünden kardeşinin darbettiği kişinin şikayetçi olacağını öğrenen Fahrettin P, arkadaşıyla merkez Selçuklu ilçesindeki Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği yakınında beklemeye başladı.

Fahrettin P, şikayete gelen kişilerin yolunu keserek darbedilen kişinin kardeşi olan Ali G'yi silahla ayağından yaraladı.

Olay yerine yakın olan polis ekipleri iki taraf arasında yaşanan arbedeye müdahale ederek şüpheli Fahrettin P. ve yanındaki Enes A'yı suç aleti tabanca ile yakaladı.

Yaralı Ali G. hastaneye sevk edilirken, şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fahrettin P. ve Enes A. adliyeye sevk edildi.