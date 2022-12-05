Kars'ta kar, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da, Palandöken Dağı'ndaki bazı göletler buz tuttu.

Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 13 santimetre ölçüldü.

- Ardahan, Kars, Ağrı

Yüksek kesimlerinde kar etkili olan Ardahan'da, soğuk hava nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

Kars'ta ise iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde oyun oynadı.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da da yüksek rakımlı dağlar karla kaplandı.