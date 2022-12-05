Zayıflamak isterken hastanelik oldu

Sivas'ta bir kişi, zayıflamak için aktardan aldığı zayıflama tozunu kullandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi Ceren Karabulut, fazla kilolarından şikayetçi olduğu için hızlı bir şekilde zayıflamak istedi. O sırada kolay kilo vermenin yollarını arayan genç kızın dikkatini, sosyal medyada bitkisel olduğu iddia edilen zayıflama tozu çekti.

Bir aktara giderek tozu temin eden genç kız, tarif edildiği gibi tozu kullanmaya başladı.

3 GÜN KULLANDI FENALAŞTI

3 gün süren kullanımın ardından gece saatlerinde kaldığı yurtta fenalaşan Karabulut, arkadaşlarının durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından, baş ağrısı, mide bulantısı ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanede yapılan tahlillerin ardından Ceren Karabulut'un karaciğer değerleri normalin üzerinde görüldü. Doktorun, zayıflama tozunu kullanmaya devam ettiği takdirde karaciğerinin iflas edebileceğini söylediği genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

''KARACİĞERİMİN İFLAS EDEBİLECEĞİ SÖYLENDİ''

Karabulut şöyle konuştu:

''Daha önce internette gördüğün zayıflama tozunu bir aktara gidip aldım. 3 kaşık yoğurdun içerisine bir kaşık bu tozu koyup tüketiyorsun ve başka bir şey yememek gerekiyor. Ben de hiçbir şey yemeyerek bu tozu kullandım. 2 gün boyunca mide bulantım devam etti. Gece saat 2 sularında mide bulantısı, baş ağrısı ve tansiyon düşüklüğü yaşayarak fenalaştım.

Arkadaşlarımla ambulansı aradık ve acil servise götürüldüm. Tahlil sonucunda karaciğer değerlerimde yükseklik gördü. Bu tozu daha fazla kullandığım takdirde karaciğerime vuracağını bu tür tozları kullanmamam gerektiğini ve bundan dolayı karaciğerimin iflas edebileceği söylendi.''

''SOSYAL MEDYADA ÖZENDİRİLİYOR''

Karabulut, bu tarz kilo verme ürünlerinin sosyal medyada çok fazla özendirildiğini ifade ederek, ''Benim gibi sonunu düşünmeden hiçbir şey yapmayın. Çünkü ben biraz daha fazla kullanıp hastaneye başvurmasaydım belki de sonuçları ölümcül olacaktı ya da karaciğerimi kaybedebilirdim. Tavsiyem internette özendirilen bu tarz ilaçları kullanmayın'' dedi.