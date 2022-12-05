İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 103 terörist etkisiz hale getirildi

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki sivil vatandaşlara yönelik terör saldırısının faillerinin kısa sürede yakalandığını ve saldırıyla bağlantılı tüm faillerin yakalanmasına da devam edildiğini belirten Çataklı, saldırının ardından dezenformasyon makinesinin devreye girdiğini dile getirdi.

Çataklı, terör örgütü tarafından oluşturulan terör yuvalarını korumak için İstiklal Caddesi saldırısının faillerini savunmaya kalkmanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesini ve devlet aklını hafife almak olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İstiklal Caddesi'ndeki sivillere yönelik saldırının fotoğrafı açıktır. Küresel güçlerin beslediği, içeride de bazı mahfillerin açık açık avukatlığını yaptığı PKK/YPG terör örgütü, daha önce yüzlerce kez yaptığı sivil katliamlarına bir yenisini daha eklemiştir. Devlet de faillerini bulmuştur, bulmaya da devam etmektedir. Mesele bu kadar açık ve nettir."

- 11 bin 868 kırsal operasyon yapıldı

Terörle mücadelede kasım ayı verilerini paylaşan Çataklı, PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 50'si orta çaplı olmak üzere, 11 bin 868 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1205 operasyon yapıldığı bilgisini verdi.

Kırsal alanda PKK'nın dağ kadrosundan 3'ü ölü, 2'si sağ ve 5'i teslim olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, "Yapılan tüm operasyonlarda, aralarında 2'si gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 103 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 3'ü ölü, 91'i sağ, 9'u teslim şeklindedir. 78'i PKK/KCK, 24'ü DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur." diye konuştu.

- 376 terör örgütü mensubu tutuklandı

İsmail Çataklı, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 bin 110 şüpheliden 840'ının PKK/KCK, 991'inin FETÖ, 259'unun DEAŞ ve 20'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

Gözaltına alınanların 376'sının tutuklandığını vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız dağdaki terörist sayısının 120'nin altına indiğine dair açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamanın bazı çevreler tarafından bilinçli şekilde manipüle edildiğini görüyoruz. Elbette tüm terörist sayısı, terörist varlığı sadece dağlardan ibaret değil. Şehirlerimizde işbirliği yapanlar, yardım yataklık yapanlar, yurt dışı kadroları var. Sayın Bakanımızın '120'nin altı' diye verdiği sayı, terör örgütünün eli silahlı dağ kadrosundaki terörist sayısıdır. PKK dışında Türkiye'de başka terör örgütleri de var."

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, tüm terör operasyonlarında 136 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğine işaret ederek, 148 silah, 44 mayın/EYP, 122 el bombası, 375 kilogram patlayıcı madde, 32 bin 996 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini aktardı.

"Kasım ayında 17 terör eylemi engellendi" diyen Çataklı, 1 Ekim'de başlayan Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının 15 bölgede devam ettiğini kaydetti.

- Düzce depreminde 11 bin 325 zarar tespiti yapıldı

Çataklı, Düzce Gölyaka'da 13 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar en büyüğü 4,3 olmak üzere 444 artçı sarsıntının meydana geldiğini vurguladı, 96 yaralının 3'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında 59 bin 852 bina ve 156 bin 998 bağımsız bölümün incelendiğine dikkati çeken Çataklı, "Tespit edilen toplam acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık konut sayısı 899'dur. Yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda bugüne kadar 10 bin 290 konut, 975 iş yeri ve 60 araç olmak üzere 11 bin 325 zarar tespiti yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türk vatandaşlığını kazanan 221 bin 671 Suriyelinin 125 bin 563'ünün 18 yaş ve üzeri olduğunu bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği ve ABD'de uyuşturucuya karşı teslim emareleri görülürken Türkiye'nin tüm kapasitesiyle mücadele verdiğini belirten Çataklı, kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 uyuşturucu operasyonunda 29 bin 100 kişinin gözaltına alındığını, 1970 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını dile getirdi.

Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Yapılan operasyonlarda, 10 bin 14 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 98'lik artışla 2 bin 697 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 44 artışla 219 kilogram eroin, 49 kilogram kokain, 7 kilogram afyon, 31 kilogram bonzai, geçen aya göre yüzde 465 artışla 4 bin 394 kilogram metamfetamin, yüzde 69 artışla 189 bin 50 ecstasy, 228 bin 439 captagon, geçen aya göre yüzde 38 artışla 965 bin 380 sentetik ecza, 352 bin 327 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirilmiştir."

Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması'nda indirme sayısı hedefinin 1 milyon olduğunu, halihazırda 558 bin 777'e ulaşıldığını belirten Çataklı, hatta gelen ihbar sayısının 48 bin 838 olduğunu belirtti.

Çataklı, "2017'de doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken, 2021'de yüzde 71 azalışla 270'e düşmüştür. Bu yıl içinde de sayı ilk 10 ay için 119'dur ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir azalış söz konusudur." diye konuştu.

- "Kaçakçılıkla mücadelede 3 bin 619 kişi gözaltına alındı"

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik rakamlara değinen Çataklı, 2 bin 464 operasyonda 3 bin 619 kişinin gözaltına alındığını, 70 kişinin ise tutuklandığını kaydetti. Çataklı, operasyonlarda, 484 bin 352 paket kaçak sigara, 512 bin 222 litre kaçak akaryakıt, 342 bin 237 litre de kaçak içki ele geçirildiğini anlattı.

Kadın cinayetlerinde yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 252, kasım ayında ise 21 kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Çataklı, Kadın Destek Uygulaması'nı 4 milyon 426 bin 558 kişinin indirdiğini ve uygulamayla bugüne kadar 338 bin 502 asıllı ihbar alındığını söyledi.

Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaklaşık 7 milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verildiğini, elektronik izleme merkezince bugüne kadar 2 bin 946 vakanın takibinin yapıldığını, halen 807 vakanın takibinin sürdüğünü açıkladı.

- Hırsızlık, siber suçlar, düzensiz göçle mücadele, trafik kazası verileri

Çataklı, evden hırsızlık olaylarının geçen yılın kasım ayına göre 4 bin 812'den yüzde 6,5 azalışla 4 bin 499'a, otodan hırsızlık olaylarının 669'dan yüzde 2,4 azalışla 653'e ve iş yerinden hırsızlık olaylarının 3 bin 526'dan yüzde 1 azalışla 3 bin 492'ye düştüğünü aktardı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şöyle devam etti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında kasım ayında terör suçları çerçevesinde, 17 bin 706 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 553 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 120 şüpheli yakalanmıştır. 2022 Kasım'da 3 bin 666'sı denizlerde olmak üzere toplam 22 bin 631 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2022'de yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı da 219 bin 455'tir. Kasımda 953 organizatör yakalanmış, 2022'de yakalanan toplam organizatör sayısı 8 bin 210'a ulaşmıştır. Sınırlarımızda engelleme çalışmaları da devam ediyor. Kasımda 15 bin 872 kişi, 2022 toplamında da 260 bin 139 kişi engellendi. Kasımda 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olup 2022 yılı toplamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816'ya ulaşmıştır. 2022 Kasım'da, bir önceki aya göre meydana gelen 189 ölümlü trafik kazasında 228 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yüzde 10 azalışla 16 bin 306 yaralanmalı trafik kazası var. Bunda da yüzde 8 azalışla 24 bin 204 kişi yaralandı, 41 yaya ise olay yerinde hayatını kaybetmiştir."

- "Seçmen kütüklerinde yer alabilecek Suriyeli sayısı 125 bin 563"

Çataklı, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklama yaptığını hatırlattı.

Bu tartışmanın, "Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeliler" üzerinden başladığına işaret eden Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 221 bin 671 kişi. Bunlardan 18 yaş ve üzeri kişi sayısı 125 bin 563. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi olarak açıkladığı verilere göre, seçimlerde zaten kütüklerde yer alabilecek kişi sayısı 125 bin 563. Olayı manipüle etmek için her yol ve yöntem denendiği için buradan başka bir alana atlayıp 'Doğum yeri Suriye olan 460 küsur bin kişi var.' dediler. Doğum yeri Suriye olan kişi sayısı da 163 bin. Kaldı ki şimdi siz gittiniz Amerika'da çalışıyorsunuz, orada anneniz çalışıyor, diyelim doğum yaptı, siz Amerikalı mı oldunuz ya da Türk vatandaşlığını mı kaybettiniz? Fransa'da doğum yaptı bir kadın, çocuğu Türk olmayacak mı, uyruğu mu değişecek. Yani bunu bile saysak doğum yeri Suriyeli olan sayısı bile ki bunlar Suriyeli olduğu anlamına gelmez Türk vatandaşı da olabilir, 163 bin."

- "İBB ile ilgili soruşturma cuma gününe kadar tamamlanacak"

Çataklı, belediyelerdeki soruşturmalarda yeni gelişmeler ve soruşturmaların objektif yapılmadığı eleştirilerine yönelik soru üzerine, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın bilgilendirme toplantısı düzenlediğini hatırlattı.

Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca kamuoyu bilgilendirmesi yapıldığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Önce Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılan bilgilendirmede Mersin Büyükşehir ve Ataşehir belediyeleriyle ilgili soruşturmaların tamamlandığı ve tevdi raporlarının ilgili bilgi ve belgelerle cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiği ifade edilmişti. Geçen hafta itibarıyla buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Seyhan Belediyesiyle ilgili soruşturmalar da tamamlandı. Bütün bilgi, belgeler ve tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak. Tevdi raporu, gerekli bilgi, belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek."