Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağı yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2022 15:48, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 15:53
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağı yol kenarına kimyasal madde döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli görevliler atığın döküldüğü alanda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız