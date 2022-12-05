Öğrencilerin 'çelik tünelli' okul yolculuğu

İzmir'de Sakarya Mahallesi 826 Sokak'taki İsmet Paşa İlkokulu ile aynı sokaktaki SİT alanı içerisindeki tescilli metruk bina, Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar aldı.

O dönem çelik konstrüksiyon kafesle koruma altına alınan metruk binanın bir bölümü eylül ayında koruma kafesi ile birlikte yıkıldı. Mahalle sakinlerinin başvurusuyla Konak Belediyesi'nce bir süre kullanıma kapatılan sokağa, çelik konstrüksiyon ile tüp geçit yapıldı.

Hasarlı binanın girişleri de demir parmaklıklarla kapatıldı. Yıkılma tehlikesi devam eden metruk binanın bulunduğu sokak ise yeniden kullanıma açıldı.

"BİNANIN OKUL BAHÇESİNE YIKILMASINDAN KORKUYORUZ"



Binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söyleyen Sakarya Mahallesi muhtarı Abdülmenaf Turşak, "Okullar açılmadan bir hafta önce 04.30 sıralarında bina yıkıldı. Bu okulda yaklaşık 700 öğrenci eğitim görüyor. 7 mahalleye bağlı tek okul. Binanın kontrollü bir şekilde yıkılması için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması gerekiyor. Konuyla ilgili belediyeye başvuru yaptık. Birtakım önlemler alınsa da bina ile okul bahçesi arasındaki mesafe çok az. Herhangi bir olumsuzlukta okul bahçesine yıkılmasından, öğrencilerin zarar görmesinden korkuyoruz" dedi.

İsmet Paşa İlkokulu'nda iki çocuğunun eğitim aldığını dile getiren velilerden Cuma Şemin, binanın yıkılma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Çelik tünelden geçerken bile korku yaşadıklarını belirten Şemin, binanın en kısa sürede kontrollü bir şekilde yıkılmasını istediklerini söyledi.