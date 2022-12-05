Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama

Olay 2 Aralık sabahı Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi villalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Bülent A. (47), E.A. (38) ve M.K.'nin (46) bulunduğu 35 SR 574 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka ilçesinde polis uygulamasından kaçtı. Aracın kaçması üzerine şüpheli araçla polis arasında kovalamaca başladı.

Polisten kaçan aracın Sasalı'da çamura saplanması üzerine polis ekipleri araçlarından inerek şüphelilere yaklaştı. Bu esnada araçtan inmek istemeyen şüpheliler ve polis arasında arbede çıkarken, polis memurunun silahının ateş alması sonucu şüphelilerden Bülent A. ağır yaralandı.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bülent A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis memuru tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan polis memurunun ifadesinde, şüphelinin bıçakla kendisine saldırdığı için havaya ateş etmek istediğini, yaralanınca da çıkan arbedede silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.